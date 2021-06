Ucraina a denuntat vineri incercarea esuata a Germaniei si Frantei de a relansa dialogul cu Moscova printr-un summit cu presedintele rus Vladimir Putin, cerand in acelasi timp explicatii de la ambasadorii la Kiev ai celor doua tari, relateaza AFP. "Am vrea sa intelegem mai bine intentiile Berlinului si Parisului si cum se leaga acest lucru de politica de sanctiuni impotriva Rusiei", a spus seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, intr-o inregistrare video publicata pe Facebook. Intr-o intalnire desfasurata mai tarziu in cursul zilei cu ambasadorii francez si german, Kuleba a spus ca aceasta…