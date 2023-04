Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ucrainene iau in calcul sa-si amane pana catre vara contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor sale ocupate de Rusia, pentru a fi sigure ca aceasta operatiune este suta la suta pregatita, a dezvaluit șeful guvernului de la Kiev, Denis Smihal, intr-un interviu publicat miercuri, 12 aprilie,…

- Ucraina ia in calcul sa-si amane pana catre vara contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor sale ocupate de Rusia, pentru a fi sigura ca aceasta operatiune este suta la suta pregatita, a declarat premierul ucrainean, Denis Smigal, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul american The Hill,…

- Dificultatile cu care se confrunta Ucraina in ceea ce priveste acumularea unui numar suficient de trupe, munitii si echipamente ar putea face ca armata sa sa fie "mult sub nivelul" obiectivelor initiale pe care Kievul si le-a propus pentru anticipata sa contraofensiva de primavara, ce vizeaza recucerirea…

- Departamentul american al Apararii a initiat o ancheta in cazul documentelor secrete americane aparute online, care ar contine date despre planuri ale ofensivei militare ucrainene, dar Administratia de la Kiev sustine ca datele nu sunt reale, iar Rusia a denuntat rolul SUA si al NATO in conflict. „Departamentul…

- Trupele ruse au impușcat un prizonier de razboi ucrainean neinarmat dupa ce acesta a spus „Glorie Ucrainei”, potrivit unei inregistrari video a presupusei execuții și afirmațiilor facute de Andrii Yermak, șeful biroului președintelui Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda . Imaginile care surprind ceea ce…

- Marți, Ucraina a cerut școlilor sa țina cursuri de la distanța in perioada 22-24 februarie din cauza riscului unor atacuri cu rachete rusești in jurul zilei in care se marcheaza primul an de la invazia rusa, relateaza BBC . Rusia a efectuat atacuri regulate cu rachete și drone din luna octombrie, iar…

- Ucraina considera ca se afla in situatia de a adera la Uniunea Europeana in termen de doi ani, a declarat premierul Denis Smihal saptamanalului german Der Spiegel. Smihal s-a angajat totodata sa adopte o politica de „toleranta zero” fata de coruptie si a trecut in revista masurile luate pana acum in…

- Ucraina a amenintat, joi ca va boicota Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, daca la eveniment vor fi invitati sportivi rusi si belarusi, relateaza AFP. Despre eventuala participare a sportivilor din Rusia si Belarus a vorbit joi primaarul Parisului, Anne Hidalgo, ea spunand ca ar prefera sa ii vaada…