Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a anuntat sambata o inasprire a interdictiei de circulatie din cauza invaziei rusesti.Totodata, edilul a avertizat ca oricine se afla pe strada intre orele 17.00 si 8.00 va fi tratat ca un inamic, transmite AFP citat de Agerpers.ro 39; 39;Toti civilii care…

- Astazi, 26 februarie 2022, restricția va fi de la 17:00 la 08:00. Acest orar este introdus pana in dimineața zilei de 28 februarie. Toți civilii care vor fi pe strada in timpul starii de acces vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj și recunoaștere ale inamicului.Este a treia zi de razboi…

- Tancurile rusești au intrat in Kiev și se indreapta catre centrul Capitalei, dupa ce au trecut de apararea orașului. Atacul a fost precedat de bombardamente la primele ore ale dimineții. Populația a fost indemnata sa se retraga in adaposturi, iar pe strazi se aud impușcaturi. Seful diplomatiei ucrainene…

- Insarcinatul Ucrainei cu afaceri in Romania, Paun Rohovei a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Rusiei. Oficialul ucrainean a mai aratat ca au fost doborate sase avioane de lupta rusesti…

- Autoritațile de la Kiev au aprobat planul de evacuare a populației in cazul unei eventuale invazii rusești. Acesta a fost semnat de primarul capitalei ucrainene Vitali Kliciko, transmite unian.net .

- Creșa din Florești, de pe strada Porii, din zona Pensiunii Carol, va fi terminata la finele lunii martie. Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a vizitat vineri, 11 februarie, creșa de pe strada Porii, de linga Pensiunea Carol.Noua creșa din Florești, terminata in luna martie”Momentele care conteaza…

- Primarul orașului Cugir, Adrian Teban, in cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, a discutat referitor la proiectele cele mai importante ale anului 2022, care vor schimba fața Cugirului. „Avem excedent bugetar, undeva la 20 de milioane de lei. Ce este de știut, pentru ca noi avem mai multe proiecte…

- Armata elvetiana a interzis utilizarea aplicației Whatsapp in timpul operațiunilor de serviciu, preferand in schimb un serviciu de mesagerie național, considerat mai sigur in ceea ce privește protecția datelor, a confirmat joi un purtator de cuvant al instituției, potrivit agenției France Presse, citata…