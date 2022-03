Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Blindatele rusești TRAG in mașinile conduse de civilii care fug de razboi Blindatele rusești TRAG in mașinile conduse de civilii care fug de razboi Imagini terifiante vin din Ucraina și arata campania pornita de trupele rusești impotriva civililor. Fara nicio provocare, un vehicul blindat rusesc…

- Pe 24 februarie, forțele ruse au pornit un atac total asupra Ucrainei dupa luni de acumulare de trupe și eforturi diplomatice eșuate ale SUA și ale aliaților sai europeni pentru a evita conflictul, iar Kievul joaca cea mai mare miza din istoria țarii.

- Vladimir Putin a avut o intalnire cu Guvernatorul orașului Sankt Petersburg in plin razboi al Rusiei cu Ucraina. Oamenii nu au reușit insa sa treaca cu vederea peste chipul liderului rus. Acesta apare complet schimbat și toata lumea a sesizat asta.

- Imagini emoționante dintr-un oraș aflat la circa 100 de kilometri de Kiev, Cerkasi. Oamenii s-au adapostit in subsoluri pentru a scapa de bombele rusești și au cantat imnul național al Ucrainei.

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…

- Ca dupa razboi, exact ca dupa un razboi sunt in prezent strazile din Ucraina, dupa atacul Rusiei asupra țarii vecine Romaniei. Au trecut doar cateva ore de la izbucnirea atacului, insa cu toatea astea, situația e alarmanta. Va prezentam imagini de-a dreptul șocante.

- In dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina. In primele șapte ore de la atac, oficialii ucrainieni anunța ca au doborat cinci avioane rusești și un elicopter, in vreme ce armata rusa susține ca a distrus baze aeriene si apararea antiaeriana ucrainene. In acest timp, oamenii de prin…

- O explozie puternica a zguduit centrul orașului Lugansk, in estul Ucrainei, luni seara. Explozia a avut loc in fața unei cladiri care gazduiește biroul Centrului Comun pentru Control și Coordonare (JCCC) privind incetarea focului și stabilizarea liniei de demarcație in Republica Populara Lugansk (LPR).…