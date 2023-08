Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a acuzat miercuri Occidentul ca este gata sa inchida ochii in continuare la ceea ce a numit ”atacuri teroriste” comise de Ucraina in interiorul Rusiei, informeaza Agerpres. Doua persoane au fost ucise si un minor ranit luni dupa ce Moscova a anuntat ca Ucraina a folosit drone navale pentru…

- Serviciile speciale si marina ucrainene au atacat podul din Crimeea cu ”drone navale”, a declarat luni, 17 iulie, pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor de securitate ucrainene (SBU). ”Atacul de astazi asupra podului din Crimeea a fost o operatiune speciala a SBU si a marinei”, a declarat sursa pentru…

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a expus joi intr-o interventie televizata trei scenarii pe care conducerea ucraineana le examineaza privind incheierea razboiului declansat de Rusia: victoria sau infrangerea Ucrainei sau un probabil "Minsk-3", relateaza…

- Occidentul, in frunte cu SUA, duce "un razboi hibrid nedeclarat" impotriva Rusiei si cauta sa destabilizeze situatia politica din Rusia inaintea alegerilor prezidentiale din 2024, in acelasi mod in care a facut-o in Ucraina (in 2014) si a incercat sa o faca si in Belarus (sase ani mai tarziu), a declarat…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters.

- Rusia nu va castiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat joi seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca, de asemenea, este putin probabil ca Kievul sa reuseasca sa expulzeze rapid toate fortele ruse de pe teritoriul sau, transmite AFP, citat de Agerpres."Acest…

- Un Vladimir Putin furios ar putea sa indrepte arme nucleare impotriva Ucrainei dupa ce Kievul l-a umilit pe despot doborandu-i rachetele hipersonice presupuse „de neoprit”, a declarat, joi, 18 mai, generalul in rezerva Kevin Ryan fost șef de major al Comandamentului pentru Aparare Spațiala și Antiracheta…

- Armata rusa a sustinut joi ca a distrus depozite ucrainene de arme si munitii in atacul sau cu rachete desfasurat miercuri noaptea, in timp ce Kievul sustine ca a doborat 29 dintr-o salva de 30 de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei in acest raid, relateaza agentiile AFP si EFE."Fortele armate…