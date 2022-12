Kievul e sub asediu. Rusia a declanșat cel mai mare atac de până acum. Ucrainenii sunt sfătuiți să nu iasă din adăposturi Locuitorii capitalei ucrainene Kiev au fost sfatuiti sa se indrepte spre adaposturile anti-aeriene vineri dimineata, in timp ce sirenele rasuna in tot orasul, la o zi dupa ce Rusia a desfasurat cel mai mare atac aerian de cand a inceput razboiul, in februarie, relateaza Reuters. Incepand din noaptea de 29 decembrie, autoritațile din Kiev au […] The post Kievul e sub asediu. Rusia a declanșat cel mai mare atac de pana acum. Ucrainenii sunt sfatuiți sa nu iasa din adaposturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone…

- Banca VTB, a doua cea mai mare banca din Rusia, a fost afectata de cel mai mare atac cibernetic din istoria sa, a anunțat instituția marți, avertizand asupra dificultaților temporare de accesare a aplicației mobile și a site-ului sau, dar asigurandu-și clienții ca datele lor raman in siguranța, noteaza…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a solicitat sambata tarilor din Asia de Sud-Est sa ia toate masurile posibile pentru a impiedica Rusia sa faca ”jocurile foametei”, referindu-se la acordul privind exportul de cereale ucrainene, care ar putea sa expire saptamana viitoare, relateaza Reuters.…

- Podul strategic Antonovski de peste raul Nipru s-a prabușit, relateaza agenția Reuters și mai multe site-uri de știri din Ucraina și Rusia. Reuters noteaza ca televiziunea publica a Ucrainei a publicat o fotografie care arata secțiuni intregi ale podului care lipsesc, nefiind deocamdata clar ce a provocat…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat in acest sens: „Aceste teritorii…

- Forțele armate ucrainene au eliberat peste 600 de așezari de sub ocupația rusa in ultima luna, inclusiv 75 in regiunea extrem de strategica Herson, a anunțat Ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, transmite Reuters. Peste 500 așezari au fost eliberate in nord-estul regiunii…

- Mai multe rachete rusești au lovit, luni dimineața, capitala ucraineana Kiev. Imagini cu rachetele rusești lovind ținte civile in Kiev au devenit virale pe rețelele de socializare. Armata ucraineana a acuzat, luni, Rusia ca a tras 75 de rachete, iar presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…

- Rusia a amendat marti TikTok pentru ca nu a sters continut ce incalca legile ruse privind „propaganda LGBT” si serviciul de streaming Twitch pentru gazduirea unui interviu video cu o personalitate politica ucraineana despre care Moscova a spus ca continea informatii „fake”, relateaza marti Reuters,…