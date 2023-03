Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusesti vor avea ”drum deschis” pentru a cuceri orase cheie din estul Ucrainei, daca vor prelua controlul asupra Bahmut, a avertizat presedintele Ucrainei, cVolodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN , in timp ce si-a aparat decizia de a mentine fortele armate ucrainene in orasul asediat.…

- La aproape un an de la invazia in Ucraina, Vladimir Putin nu se pregatește pentru pace, ci lanseaza o noua ofensiva majora, a avertizat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. El a spus ca statale membre trebuie sa continue sa ofere sprijin Ucrainei pentru „a obține o pace justa și durabila”,…

- Rusia a revendicat marti 'succese' ale recentei sale ofensive in estul Ucrainei, intr-un moment in care Kievul se asteapta la un atac rusesc de amploare odata cu apropierea unui an de la declansarea invaziei, relateaza AFP, EFE si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In acelasi timp, Ministerul rus al Apararii a acuzat - duminica - Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova ca a comis crime de razboi si ca a tintit civili intr-o operatiune sub steag fals, potrivit Reuters, preluat de…

- Ministerul britanic al Apararii susține ca este „foarte probabil” ca trupele ucrainene sa se fi retras din orașul Soledar, aflat in conflict in estul țarii. In cea mai recenta actualizare a sa, ministerul afirma ca, la sfarșitul zilei de luni, 16 ianuarie, este foarte probabil ca forțele armate ucrainene…

- Marea Britanie ia in considerarea aprovizionarea Ucrainei cu tancuri Challenger 2. Daca ar lua aceasta decizie, Londra ar deveni primul aliat al Kievului care sa iși trimita blindatele grele proprii in razboiul cu Rusia, transmite The Guardian. Aceasta posibilitate apare la cateva zile dupa ce mai…

- Irina Vereșciuk, vicepremierul Ucrainei, le-a cerut, vineri, ucrainenilor din teritoriile ocupate sa nu mearga in aceasta perioada la slujbe, cu ocazia Craciunului ortodox pe rit vechi, intrucat Rusia planuiește „atacuri teroriste in biserici”, transmite CNN . Vereșciuk a susținut ca Ucraina „a primit…