- ”In sectorul Bahmut, 3 km 2 au fost eliberati saptamana trecuta. In total, 40 km 2 au fost eliberati pe flancul de sud al sectorului Bahmut”, un orasel cucerit in mai de Rusia, in urma unei batalii feroce, anunta la televiziune adjuncta ministrului ucrainean al Apararii Ganna Maliar. Pe de alta parte,…

- O nava militara rusa a deschis focul duminica in sud-vestul Marii Negre asupra unei nave-cargo sub pavilionul insulelor Palau care se indrepta catre portul Izmail din Ucraina, a anuntat Ministerul rus al Apararii, transmit Reuters si AFP. Potrivit datelor companiei Refinitiv, nava se afla in apropiere…

- Ministerul de Externe din Rusia a condamnat sambata ceea ce a numit “atacul terorist” ucrainean asupra podului din Crimeea, afirmand ca a pus in pericol vietile unor civili nevinovati si a jurat razbunare, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. “Nu poate exista nicio justificare pentru astfel de actiuni…

- Moscova a anuntat sambata, 5 august, ca a fost nevoita sa ridice de la sol un avion de vanatoare Sukhoi SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere americana MQ-9A Reaper, care se apropia de frontierele Rusiei si care in cele din urma s-a indepartat, relateaza AFP si EFE,…

- Armata ucraineana ameninta joi ca nave rusesti la Marea Neagra pot sa aiba aceeasi soarta ca a crucisatorului lansator de rachete ghidate „Moscova”, nava-amiral a Flotei ruse la Marea Neagra, pe care Kievul l-a scufundat in aceasta marea in aprilie 2022, dupa ce Ministerul ucrainean de Externe a acuzat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi vineri, 7 iulie, la Istanbul, pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra, relateaza Bloomberg , citat de BBC . Acordul privind…

- Moscova este in continuare nemulțumita de modul in care este implementat acordul de la Marea Neagra privind cerealele, a declarat sambata, 10 iunie, ministrul adjunct de externe Serghei Verșinin, dupa ce s-a intalnit cu o zi inainte cu inalți oficiali comerciali ai ONU, relateaza agenția oficiala de…