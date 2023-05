Stiri pe aceeasi tema

- In Noaptea de Inviere luptele au scazut in intensitate, nu si la Bahmut. Rusii sustin ca au mai cucerit doua strazi, dar informatia nu a fost confirmata. Serviciile britanice spuneau inca de ieri ca militarii ucraineni au fost nevoiti sa se retraga din anumite regiuni.

- Ministrul de Externe al Ucrainei Dmitro Kuleba nu a putut veni la București sa participe la conferința privind securitatea Marii Negre, organizata pe 13 aprilie de MAE al Romaniei sub egida Platformei Internaționale Crimeea, insa declarația sa facuta in regim de videoconferința a starnit reacții vehemente…

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa in ceea ce priveste presupusele crime de razboi comise in Ucraina, de la declansarea invaziei ruse la scara larga in tara vecina, relateaza Reuters si AFP. „Astazi,…

- UPDATE 9.00 Ucraina și Rusia an anunțat ca sute de militari inamici au fost uciși sambata, in luptele sangeroase care se dau in zona Bahmut. Trupele rusești ataca, iar cele ucrainene incearca sa le respinga. Raul Bahmuțka reprezinta acum noua linie a frontului. UPDATE 7.40 Ucraina implementeaza masuri…

- CNN a descoperit mai multe detalii saptamana aceasta despre o adolescenta din orașul ucrainean Mariupol, care a vorbit pe scena la un miting pro-razboi la care a participat președintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 22 februarie.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca Moscova a apreciat planul Chinei de a rezolva conflictul din Ucraina și s-a declarat deschisa la atingerea obiectivelor a ceea ce numește “operațiunea militara speciala” prin mijloace politice și diplomatice. Razboi in…