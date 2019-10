Stiri pe aceeasi tema

- ”NATO spune foarte clar ca Rusia are o responsabilitate speciala in implementarea acordurilor (de pace) de la Minsk si ca ea trebuie sa-si retraga toate trupele si toti ofiterii din estul Ucrainei si sa inceteze sa destabilizeze” acest teritoriu, a declarat Stoltenberg intr-o vizita la Odesa, in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca se așteapta sa aiba o intrevedere importanta cu omologul sau american Donald Trump, iar Kievul are nevoie de susținerea Washingtonului inainte de discuțiile privind Donbass, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca Slovacia, tara care asigura anul acesta presedintia prin rotatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), va promova incetarea focului in Donbas si retragerea fortelor 'de ocupatie' din estul Ucrainei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri Occidentul impotriva oricarei ridicari a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza anexarii Crimeei si sustinerii separatistilor prorusi in razboiul din estul Ucrainei, in contextul in care Parisul spera la o apropiere de Rusia, relateaza…

- "Ne apropiem de finalizarea negocierilor", a declarat Putin in timpul Forumului Economic Estic, la Vladivostok (Extremul Orient rus), adaugand ca "schimbul (de prizonieri) va fi unul masiv" si ca data acestuia "va fi cunoscuta in viitorul apropiat"."Cred ca in perspectiva istorica acest…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat joi telefonic cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a pregati summitul prevazut in septembrie privind Ucraina, impreuna cu Rusia si Germania, a facut cunoscut Palatul Elysee, transmite AFP. Emmanuel Macron l-a felicitat pe presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

