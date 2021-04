Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a constatat un numar record de incalcari ale armistitiului in estul Ucrainei, scena unui conflict cu separatistii prorusi, si a denuntat obstructionarile tot mai numeroase in calea activitatii observatorilor,…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a cerut, simbata, oprirea evolutiilor ”ingrijoratoare” din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski la Istanbul, adaugand ca Turcia este pregatita sa ofere orice sprijin necesar, transmite Reuters, potrivit…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au acuzat sambata Kievul pentru uciderea unui copil intr-un atac cu drona, in timp ce armata ucraineana a anuntat ca unul dintre soldatii sai a murit in urma exploziei unei mine, evenimente ce survin in contextul amplificarii tensiunilor in aceasta zona, transmite…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca este preocupat de tensiunile in crestere in regiunea de est a Ucrainei, devastata de razboi, si ca se teme ca fortele guvernamentale de la Kiev ar putea provoca reinceperea conflictului cu separatistii pro-rusi, relateaza Reuters. Comentariile au loc la…

- Armata ucraineana a anunțat vineri ca doi soldați au fost uciși de separatiștii pro-ruși joi, ziua unei vizite a președintelui Volodimir Zelenski la linia frontului din estul țarii cu ambasadorii G7, relateaza AFP.Un soldat a fost ranit mortal de un lunetist lânga Zaitseve, la aproximativ…