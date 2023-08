Stiri pe aceeasi tema

- ”Criticarea lentorii contraofensiveei inseamna scuiparea in fata a soldatului ucrainean care-si sacrifica viata”, a denuntat Kuleba la oreuniune a ministrilor de Externe ai Uniunii Europene (UE), la Toledo, in Spania. ”Le sugerez tuturor celor care critica sa taca din gura, sa vina in Ucraina si sa…

- ”Presedintele nostru a luat initiativa (unor negocieri in vederea relansarii acordului) (…), pentru a evita ca lumea sa se confrunte cu o criza alimentara. El va efectua in curand o vizita la Soci”, anunta purtatorul de cuvant al partidului lui Erdogan. ”Credem ca noi evolutii pot avea loc dupa aceasta…

- Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a denuntat, joi, planul Rusiei de a furniza alimente ieftine unor state africane, sustinand ca Moscova ar vrea sa creeze "noi dependente" si cerand reactivarea Acordului cu Ucraina.Uniunea…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat oficialul rus intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, o revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei. Acesta a subliniat ca in prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens.Versinin…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri, 21 iulie, ca doreste sa-l convinga pe omologul sau rus Vladimir Putin sa relanseze acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, care a expirat luni seara, relateaza Agerpres . ”Cred ca vom reusi sa asiguram continuarea…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi vineri, 7 iulie, la Istanbul, pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra, relateaza Bloomberg , citat de BBC . Acordul privind…