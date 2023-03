Stiri pe aceeasi tema

Procurorul-sef al Ucrainei afirma ca țara a efectuat demersuri in sensul deschiderii unui birou al Curții Penale Internaționale (CPI), in contextul in care Kievul incearca sa inființeze un tribunal special pentru urmarirea penala a oficialilor ruși responsabili pentru razboi, conform Euronews, scrie…

Președintele Volodimir Zelenski a marcat implinirea a noua ani de la inceperea ocupației ruse in Crimeea, afirmand ca „Prin intoarcerea Crimeei, vom restabili pacea".

Un barbat din Ucraina a murit dupa ce a fost lovit in cap de un conational, in urma unui conflict izbucnit la bordul unei nave aflate in Portul Braila. Suspectul a fugit de pe nava, fiind acum cautat de politisti, care au instituit filtre.

Cel mai inalt oficial al Ucrainei pentru securitatea naționala, Oleksiy Danilov, a declarat pentru CNN ca Kievul are capacitatea de a lovi teritoriul Rusiei.

Victimele razboiului din Ucraina vor beneficia de 2,3 miliarde de lire sterline (2,8 miliarde de dolari/ 2,6 miliarde de euro) din veniturile obținute in urma vanzarii clubului de fotbal englez Chelsea de catre oligarhul rus Roman Abramovici, noteaza Mediafax.

Grupul de mercenari Wagner a revendicat miercuri preluarea sub control a orasului Soledar, scena unor confruntari violente in ultimele zile in estul Ucrainei, un anunt ce a fost imediat contestat de catre Kiev, relateaza France Presse.

Aproximativ 30% din teritoriul Ucrainei este minat ca urmare a razboiului, astfel ca, pentru deminarea completa a tarii, este nevoie de o perioada de zece ani, a declarat ministrul adjunct de interne de la Kiev, Mari Hakobian citat de agenția de presa RBC, scrie Rador.