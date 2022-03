Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a exprimat in sensul ca prima economie a lumii, China, sa condamne cu fermitate invazia Rusiei in Ucraina. China „trebuie sa se alature restului lumii si sa condamne cu fermitate invazia brutala a Rusiei in Ucraina”, a declarat marti secretarul general…

- Cartiere din Kiev lovite de obuze si rachete Marți, cea de a 20-a zi a invaziei ruse, a oferit in Ucraina imagini greu de acceptat ale distrugerilor ”la intamplare” comise in cursul nopții de bombele care mai de care mai ”eficiente” lansate de forțele armate ruse in circa 17 orașe din țara. Harkovul,…

- Activitațile militare biologice din Ucraina reprezinta o preocupare comuna a comunitații internaționale, zeci de laboratoare biologice fiind subordonate Departamentului Apararii din SUA, țara care a investit peste 200 de milioane de dolari in aceste laboratoare, pentru a crea mecanisme pentru raspandirea…

- ”Avem o parte din rezervele noastre de aur si de schimb valutar in moneda chineza, in yuani. Si vedem ce presiune exercita tarile occidentale asupra Chinei pentru a limita schimburile comerciale reciproce cu China. Desigur, exista presiune pentru a limita accesul la aceste rezerve”, a afirmat ministrul…

- Gușa este de parere ca dincolo de confruntarea la vedere dintre tabere, razboiul s-a dat și pe un front nevazut, pentru care Armata rusa n-ar fi fost suficient pregatita. A CAZUT PUTIN IN CAPCANA MERCENARILOR?"Dupa informațiile mele, Putin se aștepta sa gaseasca in Ucraina circa 10.000 de mercenari,…

- Potrivit unui inalt responsabil de la Casa Alba, Rusia nu este deloc pe cale sa-și retraga soldații de la frontiera cu Ucraina ci, dimpotriva, mobilizeaza noi intariri militare. Joi, 17 februarie, oficialul american a confirmat ca Rusia a trimis in ultimele ore alți 7.000 militari, ceea ce demonstreaza…

- ”A avea șansa sa oferi ajutor in organizarea Jocurilor Olimpice este cel mai mare vis al oricarui voluntar. Sper sa pot aduce contribuții la crearea unor punți de schimburi internaționale”, a declarat pentru China Media Group o voluntara la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, o tanara din Ucraina…

- Joe Biden și Fumio Kishida au convenit vineri, in cadrul unei reuniuni virtuale, intarirea cooperarii intre țarile lor in domeniile economic și securitar, pe fondul amenințarilor crescande reprezentate, in opinia lor, de China, de programele rachetelor nord-coreene și de desfașurarea militara de la…