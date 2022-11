Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din Kiev au anunțat masuri de ajutorare a oamenilor care vor suferi de frig sau lipsa curentului electric. In plus, oficialii iau in calcul evacuarea a 3 milioane de rezidenți daca sistemul energetic s-ar prabuși, scrie New York Times . Autoritațile au anunțat ca 40% din infrastructura…

- Autoritatile ruse de ocupatie au anuntat sambata ca au reinstalat in orasul Melitopol, in sud-estul Ucrainei, o statuie a lui Lenin care a fost daramata in timpul revolutiei din 2014, scrie AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritatile locale se pregatesc sa infiinteze 1.000 de puncte de incalzire in Kiev, in cazul in care "nu va exista nicio sursa de electricitate, apa si caldura" din cauza atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei, a declarat primarul orasului, Vitali Klitschko, transmite…

- Kievul se va confrunta cu intreruperi și opriri de energie electrica mai stricte și mai lungi dupa atacurile cu drone , informeaza blacknews.ro . Un nou calendar al intreruperilor de curent programate va fi introdus in Kiev in urmatoarele zile, dupa ce drone iraniene au provocat miercuri seara mai multe…

- Alarma aeriana a fost declanșata marți dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, cu excepția Crimeei anexate de Rusia in 2014. Capitala și mai multe orașe au fost deja lovite de mai multe proiectile. Conform publicației Ukrainska Pravda, o alarma aeriana a fost anunțata pe intreg teritoriul Ucrainei.…

- Republica Moldova nu mai primește energie electica din Ucraina, dupa ce infrastructura ucraineana a fost afectata de bombardamentele Federației Ruse. Autoritațile de la Chișinau achiziționeaza energie electrica in proporție de 100 % de la MGRES, centrala termoelectrica din regiunea transnistreana.

- Fotografiile difuzate de un canal de Telegram al Forțelor Operaționale ale armatei ucrainene arata echipamentul militar distrus al rușilor, bocanci vechi și caști abandonate, dar și o placa dentara, noteaza canalul ucrainean TSN . Locația nu este indicata de ZSU (Forțele Armate Ucrainene), dar, potrivit…

- Apropiații președintelui rus Vladimir Putin sunt in alerta, dupa ce fiica lui Alexander Dughin a fost ucisa intr-un atentat cu bomba. Uciderea tinerei Daria Dughina a șocat elita de la Kremlin, care cere atacuri nucleare impotriva Ucrainei și Occidentului. Analiștii spun ca atentatul a fost organizat…