- Un consilier al premierului Ungariei a acuzat sambata Ucraina ca șantajeaza Ungaria și Slovacia prin oprirea livrarilor de petrol, dupa ce țarile au incetat sa primeasca petrol de la grupul rus Lukoil, relateaza Reuters. Slovacia și Ungaria nu mai primesc materia prima de la grupul rus Lukoil via Ucraina…

- Trupele ruse continua sa avanseze in regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, in cadrul unei ofensive care a determinat mai multe state membre NATO, inclusiv SUA, sa autorizeze Kievul sa utilizeze armamentul furnizat de catre acestea pentru a lovi tinte pe teritoriul rus, a comunicat luni Ministerul…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut duminica apel la președintele american Joe Biden și la liderul chinez Xi Jinping sa se alature unui viitor summit de pace, in timp ce Ucraina se straduiește sa respinga atacurile neincetate ale Rusiei in invazia demarata acum 27 de luni, informeaza…

- Ca o „reacție la razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei”, Norvegia va bloca aproape toate punctele de intrare in țara, a anunțat joi ministerul Justiției. In felul acesta va restricționa și mai mult accesul turiștilor ruși. Norvegia, membru NATO, care imparte o granița cu Rusia in zona…

- Ideea unui armistitiu olimpic a fost avansata initial de presedintii francez si chinez, Emmanuel Macron si Xi Jinping, in timpul vizitei celui din urma la Paris pe 6 mai. Macron a abordat ulterior aceasta chestiune si intr-o discutie telefonica cu Zelenski, apreciind ca un astfel de armistitiu ar putea…

- Fortele armate ale Rusiei au lansat vineri dimineata un atac terestru cu blindate asupra regiunii Harkov, din nord-estul Ucrainei, avansand un kilometru in apropierea orasului de frontiera Vovceansk intr-un efort de a crea o zona-tampon, a declarat o sursa militara ucraineana de rang inalt, citata de…

- Rusia a avertizat luni Marea Britanie ca, daca Ucraina va folosi arme britanice pentru a lovi teritoriul rus, Moscova ar putea riposta prin atacuri asupra instalatiilor si echipamentelor militare britanice amplasate atat in Ucraina cat si in alte tari, relateaza Reuters.Ambasadorul britanic la Moscova,…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a cerut miercuri suplimentarea si accelerarea livrarilor de arme pentru operatiunea militara in Ucraina, a comunicat Ministerul Apararii, transmite Reuters. Intr-o intrunire a Inaltului comandament, seful Statului Major, Valerii Gherasimov, i-a prezentat un…