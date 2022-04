Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile cu Moscova in vederea unui acord de pace ruso-ucrainean sunt ”extrem de dficile”, acuza marti un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, dupa ce presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat o ”lipsa de coerenta” a ucrainenilor care, in opinia sa, ”creeaza…

- Ucraina va accepta capitularea Rusiei cu înțelegere. Asta spune ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznikov, care a îndemnat soldații ruși sa se predea, scrie Zdg.md. „Îndemn fiecare soldat rus sa urmareasca direct nava rusa sau sa se predea captivitații ucrainene…

- Puterea noastra sta in unitatea noastra: Putin a ales razboiul. Noi ramanem uniți cu Ucraina 3 martie 2022 Este un moment definitoriu pentru Europa, pentru libertate și pentru toate statele și popoarele care iubesc pacea. Prin agresiunea sa criminala asupra poporului ucrainean și a suveranitații Ucrainei,…

- Președintele american Joe Biden i-a numit in mod eronat pe ucraineni iranieni in timpul discursului sau in Congres. Eroarea a fost comisa in timp ce vorbea marți seara in fața Camerei Reprezentanților și a Senatului Congresului SUA in discursul anual privind starea Uniunii. „Vladimir Putin poate inconjura…

- Decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina i-a obligat pe barbații ucraineini sa-și ia la revedere de la copii și soțiile lor, in timp ce ei raman la lupta. Intr-o astfel de situație sfașietoare a fost și un tata care a trebuit sa iși pupe pe obraz fiica de cațiva anișori, poate pentru ultima data.…

- Dupa ce a anunțat introducerea legii marțiale ca reacție la ofensiva condusa de Rusia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut lumii sa creeze o „coaliție anti-Putin”, conform Le Figaro . Președintele ucrainean le-a cerut joi, 24 februarie, concetațenilor sai sa nu intre in panica in fața…

- Operatiunea rusa in desfasurare in mai multe orase din Ucraina urmareste ‘distrugerea statului ucrainean, cucerirea teritoriului sau prin forta si instalarea unei ocupatii’, a transmis joi Ministerul de Externe de la Kiev intr-un comunicat, potrivit AFP. Kievul a facut de asemenea apel la comunitatea…

- Operatiunea rusa in desfasurare in mai multe orase din Ucraina urmareste “distrugerea statului ucrainean, cucerirea teritoriului sau prin forta si instalarea unei ocupatii”, a transmis joi Ministerul de Externe de la Kiev intr-un comunicat, potrivit AFP. Kievul a facut de asemenea apel la comunitatea…