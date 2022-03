Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta vineri, la orele 16.00 GMT, cu privire la presupusa producere de arme biologice in Ucraina, la solicitarea Moscovei a carei credibilitate in domeniul armelor chimice a fost pusa sub semnul intrebarii de Washington si Londra in cadrul unei sesiuni…

- Rusia face acuzații grave la adresa SUA. Ea a acuzat Statele Unite ale Americii ca se folosește de Ucraina pentru a desfașura cercetari ilegale privind armele biologice asupra bolilor mortale, in cea mai recenta runda de dezinformare menita sa justifice invazia in Ucraina. Astfel, Moscova a susținut…

- Statele Unite au impus sanctiuni impotriva grupului industrial care gestioneaza proiectul gazoductului Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, anunta presedintele Joseph Biden, avertizand ca vor fi aplicate masuri suplimentare impotriva Moscovei daca inv

- In acest context, instituțiile bancare sunt sfatuite sa iși intareasca sistemul de securitate pentru a face fața unor eventuale atacuri cibernetice. Potrivit specialiștilor in securitate, exista temerea ca Moscova ar putea lansa un atac cibernetic coordonat impotriva bancilor europene și americane,…

- Agentia rusa de securitate interna (FSB) a anuntat joi arestarea a 14 suspecti in legatura cu amenintari cu bomba anonime pe teritoriul sau trimise pe internet timp de mai multi ani, intr-o operatiune condusa din Ucraina, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Amenintarile au fost indreptate…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- China, care tocmai a sustinut public preocuparile rezonabile ale Moscovei, trebuie sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei pentru a o descuraja sa atace Ucraina, a declarat joi numarul trei al diplomatiei americane, Victoria Nuland, relateaza Agerpres. „Facem apel la Beijing sa-si foloseasca influenta…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…