- Companiile si persoanele din Rusia recurg la entitati din Georgia pentru a ocoli sanctiunile occidentale, a afirmat miercuri un grup de parlamentari ucraineni, care a indemnat Statele Unite sa ia masuri in privinta acestor acuzatii, transmite Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele…

- Ministerul de finante de la Moscova a anuntat marti ca va restrictiona accesul public la unele date pentru a proteja Rusia de sanctiunile occidentale, transmite Reuters. Ministerul a comunicat ca va limita publicarea informatiilor despre cheltuielile bugetare, ca reactie la „consecintele negative” ale…

- Pentru europeni, razboiul incepe sa fie o banalitate in vreme ce armata lui Vladimir Putin se reorienteaza spre Kiev. La finalul saptamanii trecute, Rusia a atacat Kievul pentru prima data in mai bine de o luna. Rachetele au cazut duminica asupra capitalei Ucrainei, in timp ce trupele ruse si cele…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Euroasiatic, ca Rusia va gasi inlocuitori pentru importurile externe care nu mai sunt disponibile din cauza sancțiunilor, chiar daca nu exista o soluție perfecta pentru toate problemele, relateaza Reuters.Rusia…

- Președintele Vladimir Putin conduce luni festivitațile de aniversare a victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, in timp ce forțele rusești lupta impotriva ucrainenilor intr-unul dintre cele mai sangeroase conflicte europene de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Putin, care…

- Ar fi „prostesc” sa se creada ca sanctiunile occidentale impotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia, potrivit Reuters.

- Rusia neaga acuzațiile SUA potrivit carora s-ar pregati de atacuri cibernetice, ca riposta la sancțiunile economice dure impuse de puterile occidentale, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.