Kievul a rezistat asaltului de noaptea trecută. Crește numărul victimelor Luptele din apropiere de Kiev au fost dramatice, insa ucrainenii au reușit sa pastreze capitala. Rachetele balistice lansate de trupele ruse ar fi lovit un depozit petrolier din Vasylkiv la 30 de km sud de Kiev, potrivit imaginilor publicate pe Twitter. Doua explozii mari au luminat cerul nopții in sud-vestul Kievului, duminica dimineața devreme, cu o detonare care parea a fi la cațiva zeci de kilometri de centrul orașului. La ora 6 dimineata, ONU raporteaza cel putin 240 de victime civile, din care cel putin 64 de morti, in Ucraina, de la inceputul razboiului. Daunele provocate locuintelor si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

