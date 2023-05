Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele

- Rusia a lansat un val de atacuri asupra Kievului și a intregii Ucraine, provocand distrugeri și ranind civili. Cel puțin cinci persoane au fost ranite in urma atacurilor asupra capitalei Kiev, in timp ce rachete rusești au incendiat un depozit de produse alimentare in orașul Odesa

- Rusia a lansat un val de atacuri pe scara larga asupra Kievului și a intregii Ucraine, provocand raniți și pagube, au declarat oficialii luni, in timp ce Moscova se pregatește pentru sarbatoarea de Ziua Victoriei, care marcheaza aniversarea infrangerii Germaniei naziste.Cel puțin cinci persoane au…

- Moscova susține ca trupele sale ar fi respins un atac cu drone asupra flotei din Marea Neagra, la Sevastopol. Analiștii militari cred ca acest bombardament asupra pozițiilor rusești este un prim semnal al contraofensivei pregatite de Kiev, insa autoritațile ucrainene nu au

- Flota rusa a Marii Negre a respins un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea in primele ore ale zilei de luni, a declarat guvernatorul orașului, instalat la Moscova, pe aplicația de mesagerie Telegram, relateaza The Guardian.

- Rușii au bombardat Odesa cu drone Shahed in noaptea de marți spre miercuri, reușind sa loveasca infrastructura orașului, dar fara a provoca victime. Nu mai puțin de 60 de atacuri aeriene au fost declanșate de forțele ruse in 24 de ore, atacuri soldate cu raniti in special in randul populatiei civile,…

- Impedimentele tehnice și politice in calea ambițiilor energetice ale lui Erdogan de a transforma Turcia intr-un hub de gaz rusesc Rusia era cel mai mare exportator de gaze naturale din lume pana la invadarea Ucrainei, moment in care Europa a fost nevoita sa puna capat dependenței sale de combustibilii…

- Viceministrul rus al afacerilor externe, Serghei Riabkov, a declarat joi, 2 martie, ca atacurile cu drone pentru care Kievul este banuit ca le-a efectuat asupra bazelor militare rusești nu ar fi fost posibile decat cu ajutorul Statelor Unite ale Americii, scrie The Moscow Times citand agenția France…