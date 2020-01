Stiri pe aceeasi tema

- Cinci țari ale caror cetațeni au murit in avionul ucrainean prabușit saptamana trecuta in Iran au anunțat joi ca vor cere Teheranului sa plateasca compensații familiilor victimelor și au avertizat ca lumea așteapta un raspuns in acesata privința, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Canada, Ucraina,…

- Kievul a cerut Teheranului sa-i predea cutiile negre ale avionului de linie ucrainean care opera zborul PS752, doborat in apropiere de Teheran, in urma cu o saptamana, au anuntat autoritatile ucrainene, relateaza AFP, citeaza digi24.ro.

- Liderul iranian Hassan Rouhani și-a cerut scuze, in numele țarii sale, pentru doborarea avionului ucrianean. Hassan Rouhani l-a sunat pe Volodimir Zelenski și a cerut iertare în numele țarii sale pentru doborârea din greșeala a avionului cu pasageri, a transmis Administrația…

- Democrații Congresului american au publicat marți raportul anchetei de destituire care îl vizeaza pe Donald Trump, care detaliaza informațiile pe care le dețin împotriva președintelui republican. Democrații îl acuza pe președinte ca și-a folosit puterea pentru a solicita intervenția…

- Adoptarea acestei legi de parlament era o conditie pentru reinnoirea ajutorului financiar din partea Fondului Monetar International (FMI), care negociaza cu Ucraina conditiile unui nou contract de imprumut, care sa-l inlocuiasca pe cel anterior (stand-by arrangement) de 3,9 miliarde de dolari.…