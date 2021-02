Kids Tâmpa Brașov a fost învinsă de Hermannstadt 2 ACS Kids Tampa Brașov a facut, sambata, cel mai bun meci de la reluarea pregatirilor. „Urșii” au pierdut, 1-4 (0-4), contra celor de la AFC Hermanstadt 2 (Liga a 3-a), dar rezultatul este unul care nu a reflectat realitatea din teren. Pe langa gol, semnat de Sandu Dani, brașovenii au avut foarte multe ocazii, insa lipsa de concentrare la finalizare sau ghinionul i-au facut sa termine meciul cu un handicap de 3 goluri. „Am evoluat bine. Chiar a fost un joc bun al baieților, in ciuda scorului. Am avut numai puțin de 4 bare, dar și alte situații importante de poarta. Puteam inscrie mai mult, insa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACS Kids Tampa Brașov a fost invinsa de Dunarea Calarași in al doilea meci amical din 2021. Brașovenii trio-ului Ciprian Anghel-Nicu Vaduva-Adrian Harlab au pierdut cu 0-5, dupa ce la pauza calarașenii au condus cu 2-0. Anghel și Vaduva au inceput disputa cu urmatorii jucatori: Cașlariu – Stoica, Cupu,…

- ACS Kids Tampa Brașov a disputat sambata, la Tg. Secuiesc, primul meci amical de la reluarea pregatirilor. Elevii trio-ului Ciprian Anghel-Nicu Vaduva-Adrian Harlab au fost invinși, cu 6-1 (4-1), de divizionara secunda, Aerostar Bacau. Singura reușita a brașovenilor a fost semnata de Robert Crihan.…

- Aseara, Corona „Wolves” Brașov a reușit sa caștige un meci important in deplasare, invingand la Budapesta echipa locala MAC Ujbuda. Toate cele trei goluri au fost marcate in prima repriza. Pentru „lupi” au marcat: Radim Valchar (in minutul 07’36”, asistat de catre Tomas Klempa și Cody Carlson) și Daniel…

- ACS Kids Tampa Brașov a revenit la antrenamente pentru a pregati returul primului sezon din istorie in Liga a 3-a. Elevii trio-ului Ciprian Anghel-Nicu Vaduva-Adrian Harlab au facut sambata, pe terenul sintetic de la Baza Sportiva ICIM, primul antrenament din 2021. „Gata cu vacanța. A venit timpul sa…

- ACS Kids Tampa Brașov a incheiat cu doua infrangeri anul 2020 in Liga Elitelor. Brașovenii au pierdut, pe propriul teren, atat la U19, cat și la U17, contra celor de la Petrolul Ploiești. Daca la U19, elevii lui Ciprian Anghel și Nicu Vaduva au fost invinși cu 4-0, la U17, „urșii” pregatiți de Florin…

- RATBV va achiziționa un autoturism complet electric, cu 0% emisii poluante, ce va fi utilizat de catre Serviciul Monitorizare și Siguranța Circulației al societații pentru intervențiile aparute in urma producerii unor incidente de trafic, pentru dirijarea circulației mijloacelor de transport public…

- ACS Kids Tampa a pierdut meciul din etapa a 10-a a Ligii a 3-a (Seria 5), 0-1 (0-1) cu Sepsi OSK II Sfantu Gheorghe, disputat vineri dupa amiaza pe stadionul ICIM. Unicul gol al partidei a fost marcat de Lorand Fulop, in minutul 24. „A fost un meci echilibrat, decis de inspirația lui Fulop, la acea…

- ACS Kids Tampa Brașov a bifat un succes și o infrangere in Liga Elitelor in „dubla” de pe propriul teren cu FC Botoșani. Astfel, puștii brașoveni de U17 (pregatiți de Florin Nistoroschi și Ovidiu Mihai) s-au impus, cu 6-2, in fața moldovenilor, la capatul poate celui mai solid joc din actualul sezon.…