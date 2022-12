Stiri pe aceeasi tema

- La ceas de mare sarbatoare, preșcolarii de la grupa mica a Gradiniței Homocea, elevii claselor a II-a B și a III-a B de la Școala Gimnaziala Homocea, impreuna cu cadrele didactice indrumatoare, profesoarele Șerban Mihaela, Radu Maricica și Burlacu Simona, au ales sa serbeze Ziua Naționala a Romaniei…

- A descoperit desenul și pictura inca din copilarie, doar ca viața de adult i-a purtat pașii spre o cariera militara. Este mandru de tot ce a realizat in calitate de militar, insa nu a ignorat nici latura sa artistica, iar in prezent iși dorește sa intre in Uniunea Artiștilor Plastici din Romania. Aceasta…

- Firmele mici și mijlocii sunt motorul dezvoltarii economice din Romania și trebuie sa beneficieze de un sprijin important din partea statului pentru a depași aceasta criza energetica cu efecte asupra economiei și populației, afirma deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin. Acesta arata ca, deși este…

- ,,Cupa de Toamna” la karate SKDUN, competiție cu mare tradiție, desfașurata la Voluntari duminica, 11 septembrie, a avut la start și 24 de sportivi de la CS Unirea Focșani, pregatiți de profesorul Madalin Enache. In competiția la care au participat peste 350 de sportivi din 26 de cluburi, karatiștii…

- Expoziția internaționala de arta vizuala INTERSALON 2022, Zamek Dobroho r, Republica Ceha Pe site, Institutul Cultural Roman din Praga, ne aduce la cunoștința ca, sambata, 3 septembrie 2022, a avut loc vernisajul expoziției Intersalon 2022, la Zamek Dobroho r, Cehia, la care a fost invitat și directorul…

- Blue Air Aviation suspenda de marti, 6 septembrie, pana luni, 12 septembrie, toate cursele programate a pleca de pe aeroporturile din Romania, a anuntat compania, printr-un comunicat. Potrivit reprezentantilor operatorului aerian, suspendarea zborurilor a fost determinata de faptul ca, din cauza popririi…