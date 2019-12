„Sportivul Raul Chisalița, in varsta de 7 ani, a concurat in piramida 7-8-9 ani, categoria 30 kg, el avand doar 24 kg. A reușit sa ajunga in finala și a pierdut in fața unui sportiv de la Uricani in varsta de 9 ani și peste 30 kg. Atitudinea sportului nostru a fost foarte buna, le doresc succes pe mai departe ambilor sportivi. Grațian Diaconița, in varsta de 9 ani, a participat la piramida 10-11-12 ani, categoria 40 kg și a pierdut la puncte in fața unui sportiv de 12 ani de la Timișoara. Sergiu Dunca, in varsta de 16 ani, a participat la piramida 65 kg, a caștigat primul meci cu un sportiv…