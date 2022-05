Stiri pe aceeasi tema

- „De la robotica la matematica, de la sport la muzica, tinerețea este energia Romaniei și singurul cec in alb a unei generații ce va face diferența. E borna vieții cea mai puțin atinsa de invidie, de intoleranța, de resemnare. Și asta pentru ca tinerii nu ridica niciodata din umeri, țin aprinsa ambiția…

- Solista Tatiana Turtureanu are o afacere parfumata. Lumanarile sale handmade parfumistice au mare cautare in randul ce sunt convinși de proprietaților cerii de albine. Pe langa muzica și familie, cantareața barasabeanca are timp și pentru hobby-ul sau transformat intr-o afacere inedita, modelatul lumanarilor…

- Celebrul manelist Luis Gabriel și partenera sa de viața au fost de-a dreptul surprinși in momentul in care au aflat ca vor deveni parinți pentru prima oara, in urma cu doar cateva luni. Cei doi erau aproape suta la suta convinși ca vor avea o fetița, insa iata ca primul lor bebeluș va fi un baiețel.

- Anul acesta, divizia AMG implinește 55 de ani de existența. Cu aceasta ocazie, Mercedes-Benz a pregatit doua modele speciale produse in serie limitata. Primul dintre acestea este noul AMG G63 Edition 55, iar al doilea este un monstru pentru circuit. Mai exact, este vorba despre noul Mercedes-AMG GT…

- Modelele cu zero emisii Volvo C40 Recharge și XC40 Recharge au primit acum o serie de imbunatațiri. De acum, gama lui C40 Recharge include și o versiune mai accesibila, echipata cu un singur motor electric. Unitatea cu 231 CP și 330 Nm este montata pe puntea fața, iar din pachet mai face parte și o…

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru sunt mai fericiți ca niciodata, iar aceștia iși doresc un copil. Mulți nu credeau in povestea lor de dragoste, insa totul este mult mai serios decat și-ar fi imaginat.De cateva luni, Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza un cuplu și sunt extrem de indragostiți. Cei doi…