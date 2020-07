Kia Sorento Hybrid a inceput sa fie construit pentru pietele din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de noroc dateaza, intr-o forma sau alta, de sute, daca nu de mii de ani, acest mod de petrecere a timpului liber adaptandu-se permanent la evoluția societații. Primele cazinouri (sau sali de jocuri de noroc) au aparut in Italia in secolul al 17-lea, cand Ridotto a fost inființat la Veneția…

- Producatorul de electrocasnice Arctic, controlat de grupul turc Arcelik, spune ca vanzarile s-au mentinut pe plus in aproape toate pietele din Europa, in pofida pandemiei de Covid-19, informeaza Ziarul Financiar.Compania, controlata de grupul turc Arcelik, a avut anul trecut pe plan local…

- Sarbii merg la urne duminica pentru a alege un nou parlament, la primele alegeri nationale din Europa, dupa ce masurile de distantare sociala impuse de criza coronavirusului au intrat in vigoare. Sectiile de...

- Criza economica o inlocuiește pe cea medicala in preocuparile liderilor din intreaga lume. Auzim din ce in ce mai des ca aceasta criza va fi mai grava decat cea din 2008-2010 și chiar decat cea din anii 30. Ba mai mult, suntem avertizați ca putem avea și modificari politice in statele democratice, amintind…

- Primele patru luni ale anului 2020 au fost caracterizate de o scadere a vanzarilor de autoturisme in Romania, dupa ce și in luna aprilie piața auto s-a contractat fața de aceeași luna a anului trecut cu 52,6%. Acest declin a fost inregistrat pe piețele auto din intreaga Europa, informeaza Asociația…

- Noi date legate de pandemia de coronavirus au fost facute publice ce cercetatori din Marea Britanie, care au examinat probe prelevate de la bolnavi COVID-19 din toata lumea. Conform analizei genetice, virusul s-a raspandit la nivel global ceva mai devreme decat arata datele oficiale, noteaza CNN.Oamenii…

- Bluetooth și aplicațiile de smartphone pot fi un aliat important in detectarea noului coronavirus, dar e important sa ne asiguram ca datele nu sunt folosite in alt scop.Aceasta perioada de carantina e doar prima etapa in lupta noastra cu coronavirusul. Daca relaxam carantina și incercam sa ne intoarcem…

- COMUNICAT DE PRESA Modelul Mercedes-Benz Citaro Hybrid, votat autobuzul anului 2019, reprezinta noul vehicul care, incepand din acest an, va oferi targoviștenilor condiții excelente de transport. Autobuzul Citaro, reprezinta coloana vertebrala a transportului public in toata Europa, cu peste 55.000…