Kia EV 6 lecția de electrică sud coreeană. Arma asiaticilor împotriva Tesla Deși constructorii auto din Coreea de Sud au trecut de mult timp de stadiul de jucatori in liga secunda, nimeni nu se aștepta ca al doilea mare constructor al țarii asiatice, Kia, sa reușeasca sa vina cu un model care sa concureze de la egal la egal cu greii segmentului de mașini electrice. Primul model cu propulsie electrica de la Kia, EV6, ataca direct liderul clasei, Tesla. Sud coreenii nu s-au incurcat și au aruncat in lupta tot ce aveau mai bun. Design avangardis, tehnologie cat pentru doua mașini și, poate cel mai important, autonomie demna de luat in seama. Daca Tesla sta foarte bine la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

