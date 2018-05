Khloe Kardashian s-a impacat cu Tristan! Trece peste scandalul de infidelitate! Khloe Kardashian s-a impacat cu Tristan! Trece peste scandalul de infidelitate! O sursa a declarat pentru revista People ca cei doi locuiesc din nou impreuna. “Tristan s-a intors in casa lor din Cleveland. Khloe pare fericita, ii place sa fie mama. S-a concentrat pe mentinerea familiei impreuna si pare a fi in regula cu Tristan. Nu se vorbeste despre o despartire”. We are ready whenever you are little mama A post shared by Khloe (@khloekardashian) on Apr 9, 2018 at 6:24am PDT Chiar daca in ultima luna au aparut zvonuri si chiar dovezi destul de clare ca baschetbalistul a inselat-o cu cel putin… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

