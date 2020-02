Dupa succesul single-ului „Bye Bae”, care a ajuns la aproape 2 milioane de stream-uri pe Spotify și a fost printre cele mai difuzate piese din vara anului 2016, Kharfi lanseaza „Don’t Waste My Time”, in colaborare cu artista americana Jade Million. Single-ul imbina talentul producatorului Kharfi cu vocea sexy și ușor ragușita a lui Jade Million. Nascut in 1997, Kharfi este unul dintre cei mai tineri DJ și producatori ai scenei electronice italiene. Susținut de artiști renumiți precum Diplo, The Chainsmokers, Don Diablo și Kiesza, a participat la numeroase festivaluri de muzica precum MTV Digital…