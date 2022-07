Stiri pe aceeasi tema

- Preedintii rus Vladimir Putin, turc Recep Tayyip Erdogan si iranian Ebrahim Raisi urmeazasa participe - saptamana viitoare, la 19 iulie, la Teheran - la un summit privind situatia din Siria, in toiul Razboiului rus din Ucraina, anunta marti Kremlinul, relateaza AFP.

Seful diplomatiei iraniene, Hossein Amir-Abdollahian, a avertizat sambata ca orice actiune militara a Turciei in Siria ar destabiliza regiunea, intr-un moment in care Ankara ameninta ca va lansa o ofensiva, transmite AFP preluat de agerpres.

Statele Unite se tem ca Turcia isi va pune in practica amenintarea de a lansa o noua ofensiva in nordul Siriei, in pofida avertismentelor americane pentru a o impiedica, a recunoscut miercuri o diplomata de la Washington, relateaza AFP.

- Rusia a cerut Turciei sa nu lanseze o ofensiva in nordul Siriei, dupa ce președintele Recep Tayyip Erdogan a reinnoit amenințarile cu o campanie militara care vizeaza ”teroriștii” kurzi.

O noua ofensiva a Turciei in Siria "ar submina stabilitatea regionala", a avertizat miercuri seful diplomatiei americane Antony Blinken, intr-o reactie la amenintarile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP, scrie AGERPRES.

- O noua ofensiva a Turciei in Siria „ar submina stabilitatea regionala”, a avertizat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken, ca reactie la amenintarile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, vrea sa curețe Orientul Mijlociu „de elemente teroriste", referindu-se la luptatorii din PKK și aripa sa militanta YPG. In acest sens, liderul turc ar fi lansat deja operațiunea militara in nordul Siriei, despre care vorbea in ultima perioada.

Statele Unite și-au exprimat marți ingrijorarea cu privire la planurile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a lansa noi operațiuni militare de-a lungul graniței de sud a țarii, afirmand ca orice noua ofensiva in nordul Siriei ar submina stabilitatea regionala și ar pune in pericol trupele…