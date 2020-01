Khalifa Haftar a acceptat încheierea unui armistiţiu în Libia "El a acceptat - chiar daca nu a semnat acordul de armistitiu la inceputul acestei saptamani la Moscova - sa adere la armistitiu", a spus Maas. "Acest lucru este extrem de important", a adaugat el.



Seful diplomatiei germane s-a intalnit cu Haftar joi, dupa negocieri pe care acesta din urma le-a avut cu rivalul sau, premierul libian Fayez al-Serraj, incheiate anterior in saptamana aceasta la Moscova intr-un mod dezamagitor, cu acordul de armistitiu lasat nesemnat, potrivit stiripesurse.ro.



Presiunea a sporit in Germania inainte de conferinta internationala ce urmeaza sa aiba… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Khalifa Haftar a acceptat in principiu incheierea unui armistitiu in Libia, a anuntat ministrul de externe al Germaniei, Heiko Mass, dupa negocieri cu generalul rebelilor, la Benghazi, informeaza joi AFP, dpa si Reuters. "El a acceptat - chiar daca nu a semnat acordul de armistitiu la inceputul acestei…

- Maresalul Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, a parasit Moscova fara sa semneze acordul cu privire la un armistitiu acceptat de catre rivalul sau, a anuntat diplomatia rusa marti, un revers odata cu apropierea unei Conferinte Internationale de pace la Berlin, relateaza AFP.

- Maresalul Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, a parasit Moscova fara sa semneze acordul cu privire la un armistitiu acceptat de catre rivalul sau, a anuntat diplomatia rusa marti, un revers odata cu apropierea unei Conferinte Internationale de pace la Berlin, relateaza AFP.

- Un ''anumit progres'' s-a inregistrat la negocierile desfasurate luni la Moscova intre principalii doi lideri beligeranti din Libia, dar nu s-a reusit incheierea unui armistitiu neconditionat si pe termen nelimitat, a anuntat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, relateaza agentiile…

- Cei doi lideri beligeranti libieni se aflau luni o vizita la Moscova, pentru a semna in mod oficial un acord de incetarea focului care a intrat in vigoare duminica, in plin balet diplomatic in vederea evitarii unei degenerari a razboiului civil din Libia, relateaza AFP potrivit news.roVenirea…

- Cei doi lideri beligeranti libieni efectueaza luni o vizita la Moscova pentru a semna in mod oficial un acord de incetarea focului care a intrat in vigoare duminica, in plin balet diplomatic in vederea evitarii unei degenerari a razboiului civil din Libia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seful…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua duminica o vizita in Germania pentru o conferinta internationala despre Libia, au relatat media oficiale turce, citate luni de DPA. Erdogan se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel in timpul vizitei sale de o zi, conform postului de televiziune…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP, potrivit AGERPRES.Parlamentul…