Stiri pe aceeasi tema

- China a comunicat vineri ca se opune ferm raportului anual privind apararea Japoniei si a transmis guvernului de la Tokyo un protest pe cale diplomatica, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa de volei feminin din A1 continua sa se intareasca pentru noul sezon. Ultima venire anuntata la CSM Lugoj e cea a sarboaicei Sara Lozo, care la fel ca jucatoarea moldoveanca transferata in aceasta vara, a jucat ultima data in campionatul Rusiei. Sara Lozo (25 ani) e o componenta a naționalei țarii…

- Președintele Joe Biden a parut sa minimizeze, vineri, semnificatia apropiatei sale intalniri controversate cu printul mostenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite, insistand ca aceasta va avea loc intr-un context international, scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Impactul cu care se confrunta țarile aliate din Vest din cauza dominației Moscovei asupra piețelor globale de petrol și gaze naturale este real și bine ințeles pana acum, chiar daca soluțiile raman dificile. Insa aceste națiuni se confrunta și cu un alt nivel de risc energetic care a primit mai puțina…

- Andreea Marin este foarte mandra de fiica ei și a lui Ștefan Banica. De curand, Violeta a participat la un concurs de cultura generala și s-a calificat pentru faza internaționala. Andreea Marin a avut grija ca fiica ei sa aiba o educație aleasa, iar Violeta a fost dintotdeauna un copil cuminte și ascultator.…

- ISU Argeș participa in perioada 30 mai – 3 iunie, la un amplu exercițiu internațional cu forțe și mijloace in teren pe raza municipiului Targu Mureș. Acțiunea are ca scop testarea procedurilor comune de intervenție, precum și utilitatea acestor simulari pentru autoritați, cat și pentru populație. Citește…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, sambata, o hotarare privind acordarea de asistenta internationala, cu titlu gratuit, Ucrainei, prin care sunt oferite acestei tari masti chirurgicale, viziere si combinezoane. Redam textul integral al documentului: HOTARAREA nr. 25 din 21.05.2022…

- Editia de anul acesta, a XXIV-a a Zilelor Muzeului Tarii Crisurilor, se va intinde de data aceasta pe periaoda a doua saptamani (14-28 mai), propunand un program bogat cu evenimente aproape in fiecare zi.