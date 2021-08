KFC și-a deschis propriul hotel. Ce experiențe îți oferă KFC și-a deschis propriul hotel, care se afla la Londra. Rezervarile se pot efectua incepand cu data de 11 august, dar vorbim despre un hotel temporar! Daca ideea ta de concediu e sa stai intr-o camera de hotel și sa mananci pui pe saturate, atunci hotelul deschis recent de KFC e exact ce iți doreai, potrivit The Independent . Acest hotel este visul oricarui iubitor de aripioare picante. Apartamentul in care ești cazat vine echipat cu un buton, pe care daca apeși, primești faimoasele aripioare marca KFC, fara o limita impusa. De asemenea, beneficiezi de o camera de cinema privata, dar și de un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

