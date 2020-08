Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznetova, laureata la US Open in 2004, a anuntat ca nu va participa la turneul de Mare Slem de la Flushing Meadows din acest an, invocand temerile legate de pandemia de Covid-19, informeaza AFP. "Din cauza situatiei defavorabile datorate coronavirusului,…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, si-a anuntat joi forfait-ul pentru US Open, invocand "riscuri semnificative" legate de coronavirus, o lovitura serioasa pentru organizatorii turneului newyorkez de Mare Slem, care urmeaza sa debuteze pe 31 august, informeaza AFP.…

- Compania romaneasca Blue Air renunta sa mai cumpere sase aeronave Boeing 737 MAX 8, comandate in vara anului 2017, din cauza problemelor financiare cu care se confrunta, scrie publicatia Boarding Pass.

- Raed Arafat, seful Departmentului pentru Situatii de Urgenta, considera ca unii dintre oamenii care au protestat duminica seara in Piața Victoriei se vor infecta, iar apoi vor ajunge la spital și vor cere ajutorul doctorilor. Invitat la Antena 3, Raed Arafat a fost intrebat ce le transmite celor care…

- In opinia șefului DSU, unii se vor infecta, iar apoi vor ajunge la spital și vor cere ajutorul doctorilor. Raspunsul lui Raed Arafat survine dupa ce acesta a fost intrebat, duminica seara, la Antena 3, ce le transmite celor care nu cred in coronavirus si protesteaza in Piata Victoriei. Șeful DSU a raspuns…

- Grupul Jaguar Land Rover a inregistrat o scadere de 12% a vanzarilor in anul financiar 2019-2020, pe fondul unui declin de 31% in primele trei luni din acest an. Britanicii au raportat pierderi de peste 420 de milioane de lire sterline din cauza crizei COVID-19. Proprietarul Tata Motors analizeaza situația…

- Marile platforme distribuitoare de filme și seriale tv au inceput sa scoata din lista producții considerate ca avand conținut rasist. Pe aripile vantului, unul dintre cele mai vizionate filme din istorie, a fost scos de pe platforma HBO Max, iar serialul Little Britain a fost eliminat de pe Netflix…

- Tineretul ALDE transmite, pe pagina de Facebook a organizatiei, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Copilului."1 Iunie este cel mai bun prilej de a sarbatori copilaria si copiii și de a le oferi iubirea si aprecierea noastra. Ziua Copilului a fost mentionata pentru prima data…