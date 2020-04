Stiri pe aceeasi tema

- Sphera Franchise Group, grupul care opereaza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania, anunța o donație de 100.000 de euro catre organizația Crucea Roșie Romana, in vederea achiziționarii de echipament medical constand in ventilatoare pentru...

- Componenta echipei nationale de handbal si a formatiei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a anuntat, marti, ca doneaza toate veniturile obtinute din vanzarea tricourilor galbene din colectia personala CN8 catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de materiale necesare combaterii virusului COVID-19.…

- Lionel Messi (32 de ani), capitanul celor de la Barcelona, s-a alaturat luptei de combatere a noului coronavirus, donand un milion de euro. Suma va fi imparțita de Spitalul Clinic din Barcelona și alt centru medical din țara sa natala, Argentina. Gestul lui Messi a fost dezvaluit chiar de spitalul…

- Artiști, oameni de afaceri, jurnaliști, sportivi romani au dat dovada de solidaritate in aceste momente dificile pentru Romania. In plina pandemie de coronavirus , aceștia au sarit in ajutor și au facut donații importante catre spitalele ce trateaza oamenii infectați cu virusul COVID-19 . Urmariți in…

- Silvio Berlusconi (83 de ani), fostul premier italian și proprietar al Milanului, sprijina financiar lupta contra noului coronavirus prin construirea unui spital cu 400 de paturi la terapie intensiva. Chiar daca a ales sa plece la reședința de pe Coasta de Azur din Nisa, Silvio Berlusconi ramane alaturi…

- Noul coronavirus se va numi oficial „Covid-19„, a anuntat marti directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Aceasta denumire o inlocuieste pe cea anterioara – 2019-nCoV – decisa in mod provizoriu dupa aparitia bolii in decembrie 2019. Noul nume a fost ales astfel incat sa fie „usor de pronuntat„,…

- Presedintele a indicat ca a avut ''o conversatie excelenta'' joi seara cu presedintele chinez Xi Jinping. ''Am vorbit mai ales despre coronavirus'', a declarat Trump in fata jurnalistilor la Casa Alba. ''Muncesc foarte mult si cred ca fac o munca foarte profesionala'', a adaugat el. Donald Trump a spus…

- Un spital improvizat, construit in zece zile - o realizare in toiul epidemiei -, isi primeste primele grupuri de pacienti la Wuhan, cu ambitia de a relaxa celelalte institutii supraaglomerate din orasul in care a aparut noul coronavirus, relateaza AFP.