Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova 1948 a invins Rapid cu 3-1, aseara, la Buftea, in duelul nou-promovatelor in Liga 1, desfasurat in etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii secunde. Claudiu Balan a reusit un hat-trick. Golul de onoare al rapidiștilor a fost inscris de Adrian Balan, dintr-un penalty usor…

- Robert De Niro se recupereaza dupa o accidentare grava la picior, care a avut loc la filmarile peliculei ”Killers of the Flower Moon”, noua producție a lui Martin Scorsese. Actorul de 77 de ani a marturisit ca a avut dureri groaznice.

- Romania a reușit sa intoarca scorul din Armenia. Dupa ce adversarii noștri au reușit sa deschida scorul, printr-o deviere a lui Toșca, Echipa Naționala a reușit sa intoarca scorul. Cicaldau este autorul golurilor, inscriind in minutele 62 și 72. La acest scor Romania are 6 puncte din trei meciuri și…

- Premiera in Romania, sezonul 6 al seriei Camera de garda (Chicago Med) incepe la DIVA in 7 martie, duminica, de la 20:00. Noul sezon prezinta munca in echipa a personalului medical și cel auxiliar de la Gaffney Chicago Medical Center in condiții de pandemie. Este dedicat efortului depus de cadrele medicale…

- Premiera in Romania, sezonul 6 al seriei Camera de garda (Chicago Med) incepe la DIVA in 7 martie, duminica, de la 20:00. Noul sezon prezinta munca in echipa a personalului medical și cel auxiliar de la Gaffney Chicago Medical Center in condiții de pandemie. Este dedicat efortului depus de cadrele medicale…