Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin ar fi aproape sa fie inlaturat de la conducerea Rusiei dupa ultimul eșec al armatei ruse, pierderea Hersonului. Unii analiști politici spun ca deja liderul de la Kremlin se confrunta cu o lovitura de stat, intrucat oficialii de rang inalt ar omite deliberat sa execute ordinele date de…

- In urma cu aproape 16 ani, aparea platforma care avea sa schimbe cu totul abordarea internetului. Un grup de studenți, printre care și frații Cameron și Tyler Winklevoss, lucrau la ceea ce avea sa devina Facebook. Sau cel puțin așa au dat de ințeles cei doi. In 2004 Cameron și Tyler Winklevoss il dadeau…

- Cel mai mare credit bancar din istoria Romaniei urmeaza sa fie semnat in viitorul apropiat. Valoarea creditului depașește, astfel, imprumutul facut de dezvoltatorii imobiliari Iulius și Atterbury Europe, care s-a ridicat la suma de 410 milioane de euro. Amintim ca acesta din urma a fost accesat cu scopul…

- Este doliu la Hollywood! S-a stins din viața Ron Masak, șeriful din „Verdict: Crima”. Acesta avea 86 de ani. Potrivit familiei sale, actorul a murit din cauze naturale, inconjurat de soția Kay și de cei șase copii. Decesul vedetei are loc la doar noua zile dupa ce protagonista Angela Lansbury a decedat…

- Cursul valutar BNR valabil pentru luni, 17 octombrie 2022, va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei…

- Se marita Dana Budeanu a doua oara?! Un detaliu publicat pe rețelele sociale a creat mare valva in spațiul public. S-a zvonit ca bruneta ar intenționa sa se casatoreasca in secret cu Andrei Hrebenciuc. Inclusiv locația ar fi fost deja stabilita. Creatoarea de moda și-ar dori mai mult decat o simpla…

- Florin Piersic a marturisit marele sau regret. Intr-o apariție savuroasa la TV, celebrul actor a vorbit despre visul pe care nu a reușit sa și-l implineasca pana acum. Invitat la Antena 3, in Ediția Speciala moderata de Mihai Gadea, indragitul actor a relatat un eveniment important din viața lui. In…

- Alexandru Arșinel, din nou la spital. Dupa ce a fost ținut la azil un timp, dupa care a fost dus din nou acasa, Alexandru Arșinel are din nou probleme de sanatate aflandu-se in aceste momente in mainile medicilor. Ce se intampla cu indragitul actor, care il are aproape pe fiul lui, Bogdan, vedeți in…