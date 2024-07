In 2018, cariera lui Kevin Spacey a suferit o prabușire brusca dupa ce patru barbați l-au acuzat de agresiune sexuala. Aceste acuzații au avut un impact devastator asupra vieții și carierei actorului, aducandu-l in pragul falimentului și afectandu-i profund sanatatea mentala. Intr-un interviu recent cu Piers Morgan ( VIDEO) , Kevin Spacey a povestit cu ochii in lacrimi ca a cheltuit milioane de dolari in procese și ca acum se afla intr-o situație financiara dificila. Actorul a marturisit ca locuința sa din Baltimore a fost scoasa la licitație și ca viitorul sau locativ este incert: „Nu sunt sigur…