Kevin Spacey, in varsta de 62 de ani, a ajuns astazi in fața instanței britanice, dupa ce a fost acuzat de agresiune sexuala. Procesul va incepe in iunie 2023. Marele actor a pledat nevinovat pentru toate cele cinci capete de acuzare. Dupa acuzațiile grave din 2017, care i-au afectat grav cariera, actorul din House of Cards are din nou probleme cu legea.