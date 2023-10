Kevin Soni ar putea debuta la Rapid, in partida cu Poli Iasi, din urmatoarea etapa de Liga 1. Cristiano Bergodi a facut anuntul, si a dezvaluit ca atacantul va fi in lotul giulestenilor pentru duelul cu moldovenii. Rapid – Poli Iasi, partida din etapa a 12-a din Liga 1, va fi in format live text, […] The post Kevin Soni ar putea debuta la Rapid in meciul cu Poli Iasi! Cristiano Bergodi a facut anuntul: „E in lot!” appeared first on Antena Sport .