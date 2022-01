Paradoxul ultimilor ani in Premier League: pe cat e de spectaculos, pe atat de puțin suspans ofera acest campionat in a doua sa parte, atunci cand vine vorba de lupta pentru titlu. In afara acelui sezon formidabil (2018-2019), cand City și Liverpool au luptat umar la umar pana-n ultima etapa și-n care, sincer, ar fi trebuit sa se acorde trofeul ambelor fiindca niciuna nu merita sa-l piarda (eventual și al sezonului 2013-2014, cand cu "alunecarea" lui Steven ...