- Selecționata Cocoșului Galic s-a calificat, luni seara, in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal, dupa ce a invins, in optimi, la Dusseldorf, formația Belgiei, cu scorul de 1-0. Francezii s-au impus, la capatul unui joc echilibrat, grație autogolului lui Vertonghen, din minutul 85.…

- Ionuț Lupescu, 55 de ani, observator tehnic din partea UEFA pe durata Campionatului European, e prezent la Dusseldorf pentru superconfruntarea Franța - Belgia din „optimile” EURO 2024. Fostul mare fotbalist al Romaniei le-a acordat un scurt interviu reporterilor GSP inaintea duelului dintre naționalele…

- Federația belgiana a gazduit pe pagina sa oficiala un videoclip realizat de umoristul Pablo Andres impreuna cu mijlocașul Amadou Onana. Belgienii au de luat o revanșa in fața Franței, dupa ce au fost eliminați de reprezentativa Cocoșului Galic in semifinalele Mondialului din 2018. +1 FOTO Replica lui…

- Razvan Marin, in varsta de 28 de ani, e mijlocașul echipei naționale de fotbal a Romaniei. Dincolo de cariera lui pe terenul de fotbal, sportivul e casatorit cu Crina, alaturi de care are și o fetița in varsta de doi ani. La varsta de cinci ani și jumatate, Razvan Marin a inceput sa joace fotbal. A…

- Echipele Angliei, Frantei si Olandei s-au calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal din Germania Echipele Angliei, Frantei si Olandei s-au calificat, luni seara, in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal din Germania, dupa victoria formatiei Spaniei in fata…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Olandei si Frantei, care are loc vineri seara, pe Leipzig Stadium (ora 22:00), in Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Olanda: 1. Bart Verbruggen - 22. Denzel Dumfries, 6. Stefan de Vrij, 4.

- Selectionata de fotbal a Ucrainei, prima adversara a Romaniei la EURO 2024, a fost invinsa de Polonia cu scorul de 3-1, vineri seara, la Varsovia, in penultimul lor test inaintea Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), informeaza AGERPRES.

- Kevin De Bruyne, care va implini 33 de ani in timpul Euro 2024, a anunțat ca se gandește serios la oferta din Golf. „La varsta mea, trebuie sa fii deschis la orice. Nu se poate sa nu te puna pe ganduri și am nevoie sa-mi calculez viitorul. Și pentru soția mea este in regula o aventura exotica!”, a declarat…