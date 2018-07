Stiri pe aceeasi tema

- Kevin Anderson s-a impus in fata lui John Isner cu 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4, 26-24. Setul decisiv a durat aproape trei ore. In finala, Anderson il va intalni pe castigatorul meciului dintre Novak Djokovic, 21 ATP, si liderul mondial, Rafael Nadal. Pentru Kevin Anderson este prima finala la…

- Semifinala masculina de la Wimbledon dintre sud-africanul Kevin Anderson, 8 ATP, și americanul John Isner, 10 ATP, a durat peste șase ore și s-a incheiat cu victoria americanului, la scorul de 26-24 in decisiv.

- Tabela centralului a incremenit la șase ore și 35 de minute. In acest interval, Kevin Anderson și John Isner au "livrat" impreuna urmatoarele: 102 ași, 10 duble greșeli, 247 de lovituri caștigatoare, 82 de erori neforțate, 568 de puncte disputate. Dupa 26-24 in decisiv, Anderson ajunge in prima finala…

- In semifinale, Nadal va evolua contra sarbului Novak Djokovici. Americanul John Isner s-a calificat pentru prima oara in cariera intr-o semifinala de Grand Slam, dupa ce l-a invins pe canadianul Milos Raonic, scor 6-7 [5], 7-6 [7], 6-4, 6-3, in sferturi de finala la Wimbledon. In semifinale,…

- Kevin Anderson a produs cea mai mare surpriza la Wimbledon 2018, dand peste cap mecanismul perfect al lui Roger Federer. Sud-africanul l-a intors pe detinatorul trofeului de la 2-0 la seturi si minge de meci si s-a impus cu 13-12 in decisiv, la capatul unui meci dramatic, 6-2, 7-6, 5-7, 4-6, 11-13.

- Federer a castigat primele doua seturi, scor 6-2, 7-6 (7/5), insa a fost egalat, scor 7-5, 6-4. In setul 3, Anderson s-a impus cu 13-11, dupa un meci care a durat in total patru ore si 14 minute. Kevin Anderson ajunge pentru prima oara in cariera in semifinale la Wimbledon. El va juca in semifinale…

- Tenismanul spaniol Feliciano Lopez a batut recordul de participari consecutive la turneele de Grand Slam, pe care il detinea alaturi de elvetianul Roger Federer, dupa ce a debutat marti la Wimbledon, care devine al 66-lea sau turneu major, relateaza AFP. Lopez, 36 ani, nr. 70 mondial,…

- Pentru prezenta in finala, cele doua vor fi recompensate cu 26.000 de dolari si 305 de puncte in clasamentul WTA. "N-am fost intr-o forma buna azi, sunt chiar socata de felul in care am putut sa joc. Ii multumesc Irinei ca a jucat alaturi de mine saptamana aceasta", a spus Mihaela Buzarnescu.…