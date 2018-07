Kerber castiga primul sau titlu la Wimbledon, dupa victoria contra Serenei Williams

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber a castigat, sambata, finala feminina a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe americanca Serena Williams. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Dragut)

- ANGELIQUE KERBER-SERENA WILLIAMS LIVE VIDEO WIMBLEDON Click aici pentru a vedea meciul Angelique Kerber - Serena Williams sau aici Cele doua s-au mai intalnit in finala de la Wimbledon si acum doi ani, cand victoria i-a revenit americancei in doua seturi. Circumstantele de acum sunt…

- "Este o nebunie! Nu stiu prea bine ce simt. Nu ma gandeam ca lucrurile vor decurge atat de bine la doar al patrulea meu turneu dupa revenirea pe terenurile de tenis. Am avut o nastere foarte dificila si am suferit mai multe operatii ulterior. Dupa nastere, nici macar nu puteam merge pana la cutia…

- Serena Williams s-a calificat, joi, în finala turneului de tenis la Wimbledon, deupa ce a învins-o pe Julia Goerges.Fostul numar 1 mondial va juca, astfel, în cea de-a 30-a sa finala de Grand Slam.Williams și-a adjudecat victoria în semifinale în…

- Serena Williams va juca o noua finala la Wimbledon cu nemțoaica Angelique Kerber, dupa ce in penultimul act a trecut de Julia Goerges, scor 6-2, 6-4. Fostul lider mondial a avut un discurs emoționant dupa victoria din semifinale cu Julia Goerges. "E o nebunie, nici nu știu ce sa simt! Nu ma așteptam…

- Jucatoarea americana Serena Williams, locul 181 WTA si cap de serie numarul 25, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Wimbledon, trecand in semifinale de sportiva germana Julia Goerges (13 WTA, cap de serie 13), scor 6-2, 6-4.Williams a castigat meciul in 70 de minute, scrie news.ro.…

- Williams a castigat meciul in 70 de minute. In ultimul act, americanca va juca impotriva altei sportive din Germania, Angelique Kerber, locul 10 WTA si favorita 11. Angelique Kerber a mai ajuns in finala la Wimbledon in 2016, cand a fost invinsa in ultimul act chiar de Serena Williams. Williams a castigat…

- WIMBLEDON 2018. In rest, nu sunt modificari importante pe lista capilor de serie, liderul WTA, Simona Halep, fiind favorita principala a competitiei feminine. Totusi, in urma intrarii Serenei Williams in randul favoritelor, Mihaela Buzarnescu, locul 28 WTA, a coborat o pozitie pe lista capilor de…