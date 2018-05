Stiri pe aceeasi tema

- Keo și Misty se pregatesc de botez. Dupa ce aceștia au devenit parinți in mare secret, pe 27 decembrie, anul trecut, acum se pregatesc de marele eveniment ce se va desfașura intr-un cadru restrans. Keo a recunoscut ca este topit dupa fetița lui, insa Misty este cea care se ocupa in totalitate de creșterea…

- O fetița de doar 13 ani, din județul Prahova, s-a sinucis la sfarșitul saptamanii trecute. Motivul pentru care copila și-a luat viața ar fi fost dorul de mamei, plecata la munca, in Spania. Fetița, eleva la scoala din comuna Magureni, a fost gasita spanzurata de un nuc din curtea casei sale. Fata de…

- Gabriela Marisol a impresionat in ediția de vineri, 13 aprilie 2018, a emisiunii ”Romanii au talent”. La doar 10 ani, concurenta a interpretat o doina și i-a lasat pe toți masca cu vocea ei. Mihaeala Radulescu a fost singura care nu a apreciat actul artistic al micuței, așa ca a decis sa-i de ”Nu”.…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Bebelușul din Botoșani, scapat din brațe de parinți, a murit, la cinci luni dupa ce a venit pe lume. Fetița a stat mai multe zile in coma profunda la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, insa corpul ei slabit a cedat. Fetița a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, dupa…

- Harper Foy se confrunta cu o boala grava, denumita ihtioza fetala sau ihtioza arlechin, care ii face pielea sa creasca de zece ori mai repede fața de cum ar fi normal. In momentul in care s-a nascut, fetița avea un aspect care i-a șocat pe medici și pe parinți. “E un miracol ca e vie. […] The post O…