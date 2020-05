Kenya - Ploile puternice au făcut aproape 200 de morţi într-o lună Inundatiile si alunecarile de teren produse din cauza ploilor puternice care au afectat Kenya in ultima luna au dus la decesul a 194 de persoane si au distrus culturile agricole, complicand foarte mult lupta impotriva epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat miercuri guvernul kenyan, transmite AFP.



Aceste ploi puternice vin dupa cele similare de la sfarsitul anului trecut, aducand cu ele un al doilea val de lacuste, insecte care au format roiuri imense in anumite regiuni ale Kenyei, dar si in alte parti ale Africii de Est. Actiunea conjugata a acestor doua fenomene (ploile si invaziile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

