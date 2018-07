Stiri pe aceeasi tema

- Opt rinoceri negri, subspecie aflata in pericol critic de disparitie, au murit dupa ce au fost transferati intr-o noua rezervatie in sudul Kenyei, au anuntat vineri autoritatile din aceasta tara, potrivit AFP. Ministrul Turismului si al Faunei, Najib Balala, a ordonat Serviciului kenyan…

- Un student roman, in varsta de 19 ani, originar din municipiul Dej, județul Cluj, a fost executat in garajul parinților sai, din Huber Heights, Daytona, statul american Ohio, scrie presa internaționala. Tanarul a murit pe loc, fiind impușcat in cap. Tragedia s-a petrecut pe 28 mai, in jurul orei 3…

- Un devean in varsta de 46 de ani și-a pierdut viața astazi in urma unui accident de bicicleta. Barbatul se deplasa pe bicicleta pe strada Coziei din Deva, iar intr-o curba periculoasa la stanga si in panta cu inclinatie mare, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a iesit in afara partii carosabile,…

- Ministerul Mediului a aprobat mutarea ursului Soni, mascota Lacului Sfanta Ana, in rezervatia de la Zarnesti. S-a luat in calcul si impuscarea animalului dupa ce ursul a ranit o turista din Ungaria care a vrut sa isi faca un selfie cu el.

- Durere mare in cele noua familii indoliate dupa accidentul de marți seara, din Ungaria, in care au murit noua romani. Șapte barbați și doua femei au murit in accident, una dintre femei fiind insarcinata. Nu mai puț...

- Imagini incredibile: Soferul microbuzului, implicat in tragedia in care au murit noua romani, a transmis momentul impactului live, pe Facebook (video+foto) Șoferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria, in urma caruia noua romani au murit, ar fi facut un Live pe Facebook, in momentul impactului.…

- Un incident extrem de grav a avut loc sambata dimineata, la intrarea in localitatea Aldeni (comuna Cernatesti, judetul Buzau). Albinele dintr-o stupina au devenit extrem de agresive si au intepat trei persoane, dintre care doua au decedat si a treia a intrat in soc anafilactic. Tragedia a avut…

- Tragedia s-a produs in noaptea de sambata, 28 aprilie, pe traseul M-5, intersectie cu drumul secundar spre satul Pelenia, raionul Drochia. O masina de model Volkswagen Touareg, ce apartine Serviciului protectie si paza de stat, condusa de un barbat de 28 de ani, s-a ciocnit violent intr-un automobil…