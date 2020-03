Stiri pe aceeasi tema

- Kenny Rogers, care a dominat topurile pop și country in anii ’70 -’80 și a caștigat trei Grammy, a murit, potrivit Variety. Rogers avea 81 și „a murit pașnic acasa, din cauze naturale”, a declarat un reprezentant al artistului. Din cauza pandemiei de coronavirus, familia artistului va organiza o inmormantare…

- Chitaristul, autorul si producatorul ceh Ivan Kral, a carui cariera include colaborari cu Patti Smith, Iggy Pop si David Bowie, a murit duminica, la varsta de 71 de ani, informeaza luni AFP. Ivan Kral a decedat in urma unui cancer la domiciliul sau din Michigan, Statele Unite, se indica intr-un comunicat…