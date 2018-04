Rapperul californian Kendrick Lamar a primit luni premiul Pulitzer pentru muzica cu albumul ''DAMN.'', au anuntat organizatorii, devenind primul cantaret de rap care castiga prestigioasa distinctie, potrivit Reuters. Lamar, in varsta de 30 de ani, a castigat in luna ianuarie cinci premii Grammy tot pentru albumul ''DAMN.'' Muzica rap este acum oficial cel mai important gen muzical din Statele Unite dupa ce a surclasat rock-ul in 2017, noteaza Reuters. Stilul sau, o fuziune de jazz, poezie si blues, care abordeaza teme sociale, dar si cantece de dragoste, l-au transformat…